Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan askere ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan askere ziyaret

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda geçirdiği helikopter kazası sonucu yaralanan Uzman Erbaş İdris Acar'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda geçirdiği helikopter kazası sonucu yaralanan Uzman Erbaş İdris Acar'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu devam ediyor. Bu operasyona katılan Van'ın Erciş ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Erbaş İdris Acar ise geçirdiği helikopter kazası sonucu yaralandı. İlk müdahalesi Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan ve ameliyat olan Uzman Erbaş Acar, daha sonra Erciş'teki ailesinin yanına getirildi.


Bir süredir evinde dinlenen İdris Acar'ı, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ziyaret etti. Acar ile bir süre görüşen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, kendisine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Milletimizin yiğit ve kahraman evlatlarının, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Mehmetbeyoğlu, "Biz kendileriyle gurur duyuyoruz. Rabbim inşallah bundan sonraki süreçte kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm neferlerine en ufak bir zeval vermesin. Başarılarını daim etsin" şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Uzman Erbaş İdris Acar ise Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na teşekkürlerini iletti. - VAN

Irak, TSK, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:47 Kaynak: İHA

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