Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret

Van'ın Erciş Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti.



Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında ziyaretlerine ilk olarak şehit er Mehmet Aslan'ın ailesiyle başladı. Burada şehidin babası Şevket Aslan ve aile bireyleri tarafından karşılanan Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler, aile ile bir süre görüşüp sıkıntılarını dinledi. Daha sonra şehit er Necat Taştan'ın ailesini ziyaret eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, burada şehidin abisi Mahmut Taştan ve aile bireyleri tarafından karşılandı. Aile ile bir süre görüşüp sıkıntı ve taleplerini dinledi.



Şehit ailesi ziyaretlerine Erciş Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hikmetullah Yiğit ile Erciş Şehit Aileleri Derneği Başkanı Adnan Söner de eşlik etti. - VAN