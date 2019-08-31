Son Dakika Haberleri: Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret

5 saat önce

Van'ın Erciş Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret, System.String[]

Van'ın Erciş Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti.


Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında ziyaretlerine ilk olarak şehit er Mehmet Aslan'ın ailesiyle başladı. Burada şehidin babası Şevket Aslan ve aile bireyleri tarafından karşılanan Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler, aile ile bir süre görüşüp sıkıntılarını dinledi. Daha sonra şehit er Necat Taştan'ın ailesini ziyaret eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, burada şehidin abisi Mahmut Taştan ve aile bireyleri tarafından karşılandı. Aile ile bir süre görüşüp sıkıntı ve taleplerini dinledi.


Şehit ailesi ziyaretlerine Erciş Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hikmetullah Yiğit ile Erciş Şehit Aileleri Derneği Başkanı Adnan Söner de eşlik etti. - VAN

Zafer Haftası, Van, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstiklal caddesi'nde 'meydan savaşı'...
Arka Sokaklar'ın yeni fragmanı yayınlandı! Mesut ekipten ayrılıyor mu? Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi! BJK TV resmen kapatıldı Erdoğan ile Akşener resepsiyonda ne konuştu? Akşener'in yanındaki isim açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:35:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]