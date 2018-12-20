Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Sürekli Eğitim Merkezine Ziyaret

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçedeki sürekli eğitim merkezini ziyaret etti.

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçedeki sürekli eğitim merkezini ziyaret etti.



Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından karşılanan Mehmetbeyoğlu, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi.



Mehmetbeyoğlu, üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.



Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin kaynak kitap isteğini geri çevirmeyen Mehmetbeyoğlu, en kısa sürede öğrencilere kitap desteğinde bulunacağını söyledi.



Kaymakam Mehmetbeyoğlu, öğretmenlerle yaptığı toplantıda öğrencilerinin eğitim düzeylerinin arttırılması ve okulların eğitim kalitelerinin arttırılması için kaymakamlık ve belediye olarak gereken desteği vereceklerini, bu konuda öğretmenlerin de özveriyle çalışacaklarından şüphe duymadığını dile getirdi.



Ziyaretinde Mehmetbeyoğlu'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek de eşlik etti.

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