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Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun okul ziyaretleri

1 saat önce

Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Tekler İlkokulu ile Tekler Üzümlü Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun okul ziyaretleri, System.String[]

Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Tekler İlkokulu ile Tekler Üzümlü Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.


2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okulları ziyaret ederek eğitim-öğretim çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Tekler İlkokulu ile Tekler Üzümlü Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaretinde okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından karşılanan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi. Çeşitli sorular sorarak, öğrencilerin bilgi birikimlerini ölçen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, daha sonra öğretmenlerle toplantı yaptı. Toplantıda okuldaki eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgiler alan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, öğrencilerin eğitim seviyesinin arttırılması için öğretmenlere büyük görevler düştüğünü, öğretmenlerin de bu görevlerini büyük bir azimle yerine getireceklerine inancının tam olduğunu belirtti.


Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Tekler İlkokulu ile Tekler Üzümlü Ortaokulu'nu ziyaretine Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Evren Kaptan, Erciş Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Hikmetullah Yiğit de eşlik etti. - VAN

Üzümlü, Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:33 Kaynak: İHA
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