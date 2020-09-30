Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve Milletvekili Arvas asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve Milletvekili Arvas asfalt çalışmalarını inceledi

Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve Milletvekili Arvas asfalt çalışmalarını inceledi Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçedeki asfalt yatırımlarını yerinde inceledi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve Milletvekili Arvas asfalt çalışmalarını inceledi

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçedeki asfalt yatırımlarını yerinde inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin birçok mahallesinde yollar son sistem BSK asfalt ile kaplandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Adnan Menderes, Sahilkent, Gölağzı, Alkanat, Kışla ve Oyalı mahallelerinin yolları BSK asfalt ile kaplanırken; Eski Peynirciler Çarşısı, Lütfü Güvenir Caddesi, Tugay Caddesi, Karpuz Tepe mevkii, canlı hayvan pazarı ve mezbahane yolunda ise çalışmalar devam ediyor. Sezon sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmaları Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas yerinde inceledi.

Yatırımların Erciş halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Gerek alt yapısı gerek üst yapısıyla şehrimize modern bir görünüm kazandırmak ve şehrimizi 2023 vizyonuna taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hamdolsun biz, halka hizmeti Hakka hizmet gören, gönül belediyeciliğine inanan insanlarız. Bu hizmetlerin buraya getirilmesinde Cumhurbaşkanımıza, Milletvekilimiz Abdulahat Arvas Beyefendiye, siyaset kurumunun kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

2020 yılının Erciş için yatırım yılı olduğunu belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, "Gerek alt yapı, üst yapı, asfalt ve parke çalışmaları ciddi bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın AK Parti belediyeciliği, gönül belediyeciliği, hizmet belediyeciliği, halk belediyeciliği ve halka hizmet Hakka hizmet anlayışıyla bu hizmetlerin devamı gelecektir inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve Milletvekili Arvas asfalt çalışmalarını inceledi
Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve Milletvekili Arvas asfalt çalışmalarını inceledi
Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve Milletvekili Arvas asfalt çalışmalarını inceledi
Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve Milletvekili Arvas asfalt çalışmalarını inceledi

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve Milletvekili Arvas asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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