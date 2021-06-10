Kaymakam Memiş Garnizon Komutanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Memiş Garnizon Komutanlığını ziyaret etti

Burhaniye de, Kaymakam İlyas Memiş, 19. Piyade Tugayı Topçu Taburu Komutanlığına ziyarette bulundu.

Burhaniye de, Kaymakam İlyas Memiş, 19. Piyade Tugayı Topçu Taburu Komutanlığına ziyarette bulundu. Kaymakam ziyarette, kışlada incelemelerde bulunarak 19. Piyade Tugayı Topçu Taburu ve ilçe Garnizon Komutanı Binbaşı Mustafa Kıraç'tan kışla ve sürdürülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Garnizon komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ağırladı. Binbaşı Kıraç'tan bilgi alan Kaymakam, misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. - BALIKESİR

Son Dakika

"Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı

Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı

Aleyna Tilki yine gündem oldu! Hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı

Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı

Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti

Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor

Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar