Kaymakam Memiş'ten dinamik denetim - Son Dakika

Kaymakam Memiş'ten dinamik denetim

18.03.2021 18:07
Kaymakam Memiş'ten dinamik denetim, System.String[]

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından başlatılan dinamik denetim çalışmalarına katıldı.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından başlatılan dinamik denetim çalışmalarına katıldı.

Kaymakam İlyas Memiş, Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik ile birlikte dinamik denetim sürecinde esnaf ve iş yerlerine yönelik denetimlere katıldı. Kaymakam, esnaflara Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda bilgilendirme yaparken, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan başta sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralları olmak üzere belirlenen tedbirlere ve kurallara uyulması hususunda ikazlarda bulundu. - BALIKESİR

Kaymakam Memiş'ten dinamik denetim
Kaymakam Memiş'ten dinamik denetim
Kaymakam Memiş'ten dinamik denetim
Kaymakam Memiş'ten dinamik denetim
Kaymakam Memiş'ten dinamik denetim
Kaymakam Memiş'ten dinamik denetim
Kaymakam Memiş'ten dinamik denetim

İçişleri Bakanlığı, İlyas Memiş, Burhaniye, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Memiş'ten dinamik denetim - Son Dakika


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