Son Dakika Haberleri: Kaymakam Meral Uçar Arpa'dan aile ziyaretleri
Son Dakika Güncel Kaymakam Meral Uçar Arpa'dan aile ziyaretleri

Kaymakam Meral Uçar Arpa'dan aile ziyaretleri

1 saat önce

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, ilçedeki dar gelirli aileleri ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinliyor.

Kaymakam Meral Uçar Arpa'dan aile ziyaretleri, System.String[]

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, ilçedeki dar gelirli aileleri ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinliyor.


Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, ilçe merkezinde yardıma muhtaç ve dar gelirli aileleri ziyaret etmeye devam ediyor. Ailelerin yaşadığı evleri yerinde görüp inceleyen Kaymakam Arpa, son olarak Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde 3 çocuğu ile yaşayan Güler Gezer'i ziyaret etti. Ziyaret edilen evlerde aile fertleri ile birebir sohbet eden Kaymakam Arpa, "Bu ziyaretler vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki iletişim yollarının çok açık olduğunu gösteriyor. Bugün ziyaret gerçekleştirdiğimiz Güler Gezer, yedi yıl önce eşini kaybetmiş ve üç çocuğu ile kiralık evde oturuyor. Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından gerekli yardımlar rutin bir şekilde yapılıyor. Ailenin başka sorun ve sıkıntısı var mı diye ziyaret gerçekleştirdik. Devlet olarak bu gibi ailelerin yanında olduğumuzu bilmelerini istedik" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler Gezer ise, Tuşba Kaymakamlığının her türlü desteği kendilerine sağladıkları ve bundan dolayı da Kaymakam Meral Uçar Arpa'ya teşekkür etti. - VAN

Meral Uçar, Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:14 Kaynak: İHA
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