Kaymakam Meral Uçar Arpa'dan Gaziler Günü mesajı

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, yayımladığı mesajda; "19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal Rütbesi' ile 'Gazilik' unvanının verildiği günün yıldönümünü olan 19 Eylül'ü Gaziler Günü olarak kutlamaktayız. Bugün, kahraman gazilerimize vefa duygularımızı ifade etmek için önemli bir fırsattır. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Vatanını canından aziz bilen, bağımsızlığımızın korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir milletin evlatları olarak, gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerinin gururuna ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı bir ömür dileklerimle şükranlarımı sunuyorum" dedi. - VAN