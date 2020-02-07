Kaymakam Mercan geçen yılı ve 2020 hedeflerini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Mercan geçen yılı ve 2020 hedeflerini anlattı - Son Dakika

Kaymakam Mercan geçen yılı ve 2020 hedeflerini anlattı

6 saat önce

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan geçen yıl yaptıkları çalışları ve bu yılki hedeflerini değerlendirdi.

Kaymakam Mercan geçen yılı ve 2020 hedeflerini anlattı, System.String[]

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan geçen yıl yaptıkları çalışları ve bu yılki hedeflerini değerlendirdi.

İlçede bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Mercan, geçen yıl, 2018'e göre çeşitli suç olaylarında yüzde 14'lük bir azalma olduğunu anlattı.

İlçede bağımlılıkla mücadele konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini aktaran Mercan, şunları kaydetti:

"2019 yılında kadına şiddet suçu olayında 121 olayda adli işlem yapılmış bu olayda 101 kişi hukuk mahkemesinden tedbir kararı almıştır. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı için Karasu limanında gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, 2020 yılı içerisinde hizmet vermeye başlayacaktır. İçişleri Bakanlığı onayıyla Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Karasu Limanı'nda Deniz Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Sağlık konusunda da çalışmalarımız var. Ayrıca ilçede yeni stadyum ve spor salonu yapılması için girişimler devam etmektedir."

Aziz Mercan, Tarım ve Orman Bakanlığınca ekoturizmi geliştirmek amacıyla hazırlanan proje için Acarlar Longozu için 14 milyon liralık kaynak ayrıldığını, kaymakamlıkça gerekli tahsis işlemleri tamamlandığını ve kısa süre içerisinde yer teslimi yapılacağını aktardı.

Karasu sahilinde oluşan kıyı erozyonun önlenmesi ve Sakarya nehri çıkış ağzının kapanma tehlikesinin engellenmesi için hazırlanan projenin bu yıl içinde tamamlanmasının planlandığını anlatan Mercan, "İlçede uzun zamandır ikamet eden 80 Roman ailesinin kalıcı konut ihtiyacının gidermek için Denizköy Mahallesi Cami Tepe bölgesinde yer tahsis edilmiş olup Karasu Belediyesince mevzi imar planı çalışmaları beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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