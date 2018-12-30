Son Dakika Haberleri: Kaymakam Mete'den Köy Ziyareti

Kaymakam Mete'den Köy Ziyareti

1 saat önce

Reşadiye Kaymakamı Murat Mete, Dutdubi köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Mete'den Köy Ziyareti, System.String[]
Reşadiye Kaymakamı Murat Mete, Dutdubi köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Mete, Dutdubi köylüleriyle bir süre sohbet ederek onların sorunları dinledi.

Mete, daha sonra köy içinde yapılan yol açma çalışmalarını yerinde inceledi. Ardından Dutdibi ilkokulu ve ortaokulunu ziyaret eden Mete, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Okul yöneticileri ile de görüşen Mete, okul hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:03 Kaynak: AA

Reşadiye, Güncel
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