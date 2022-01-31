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Kaymakam Mete, Mereto dağı eteklerindeki karakolda askerlere bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Mete, Mereto dağı eteklerindeki karakolda askerlere bir araya geldi

31.01.2022 17:10
Kaymakam Mete, Mereto dağı eteklerindeki karakolda askerlere bir araya geldi

Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Derince Karakolunda askeri personellerle bir araya geldi.

Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Derince Karakolunda askeri personellerle bir araya geldi.

Karakol ziyaretinde, Derince Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Süleyman Karakulak'dan sorumluluk bölgesindeki asayiş olayları, tedbirler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Mete, bölgede etkisini gösteren yoğun kar yağışına rağmen, jandarmanın görevi başında olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşın imdadına koşmaya hazır olduğunu belirterek, her koşulda verilen her türlü görevi anlının akıyla yerine getiren jandarma personellerine teşekkür etti. Hizmet binasını gezen Kaymakam Mete'ye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs eşlik etti. - BATMAN

Kaymakam Mete, Mereto dağı eteklerindeki karakolda askerlere bir araya geldi
Kaymakam Mete, Mereto dağı eteklerindeki karakolda askerlere bir araya geldi
Kaymakam Mete, Mereto dağı eteklerindeki karakolda askerlere bir araya geldi
Kaymakam Mete, Mereto dağı eteklerindeki karakolda askerlere bir araya geldi

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Toros Dağları, Derince, Batman, Sason, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaymakam Mete, Mereto dağı eteklerindeki karakolda askerlere bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaymakam Mete, Mereto dağı eteklerindeki karakolda askerlere bir araya geldi - Son Dakika
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