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Kaymakam Mete, muhtarları uyardı

55 dakika önce

Ardahan Posof Kaymakamı Murat Mete muhtarları temizlik konusunda uyardı.

Kaymakam Mete, muhtarları uyardı, System.String[]

Ardahan Posof Kaymakamı Murat Mete muhtarları temizlik konusunda uyardı.


Posof İlkokulu salonunda yapılan toplantıya muhtarların yanı sıra Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, İlçe Tarım Müdürü, Hastane Başhekimi, Özel İdare Müdürü İl Genel Meclisi üyeleri ve diğer yöneticiler de katıldılar.


Toplantıya katılan 49 muhtarlara yapılması gerekenler ve yapılmayanlar konusunda bildiriler iletildi.


Belediye başkanı Cahit Ulgar konuşmasında köylerde ki temizliklere dikkat edilmesi gerektiğini, bunun içinde köylere çöplerin etrafa atılmaması için çöp bidonları verildiğini, bilhassa hayvan pisliklerinin direk kanalizasyonla Posof çayına akıtıldığı için tabiat kirliliğinin de artırıldığını belirterek hayvan gübrelerinin tarlalara dökülmesini, diğer çöplerinde çöp bidonlarına konulmasını istedi.


Köylerdeki yangınlara çabuk müdahale edilebilmesi için her köyde yangın vanasının olmasının önemini belirten Başkan Ulgar, sokak hayvanlarının köylerden getirilerek ilçe merkezine bırakmalarının da kötü olduğunu belirtti.


İlçe jandarma komutanı Yüzbaşı Gökhan Çam ise hayvan kaçakçılığının önlenmesi için hayvanlarını sahipsiz otlaklarına bırakılmamasını ve şüpheli kişilerin de hemen bildirilmesini belirtti.


İlçe kaymakamı Murat Mete uyarılara dikkat edilmesinin önemini belirterek sıkıntısı olanların her zaman yetkili makamlara iletilmesini, kendilerinin de devamlı kanunlar çerçevesinde takipçi olacaklarını belirtti. - ARDAHAN

Jandarma, Ardahan, Posof, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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