Üye Girişi
Kaymakam, minibüste tepki çeken olayı görüntüleyen Şeyma'yı ağırladı - Son Dakika

Kaymakam, minibüste tepki çeken olayı görüntüleyen Şeyma'yı ağırladı

10.12.2021 15:42
Kaymakam, minibüste tepki çeken olayı görüntüleyen Şeyma'yı ağırladı

MUĞLA'nın Bodrum İlçe Kaymakamı Bilgehan Bayar, iş kıyafetiyle minibüse binen fayans ustası Hasan Duman (38) ile üzeri kirli olduğu gerekçesiyle oturmasına izin vermeyen ve inmesini isteyen şoför Sait Demir (62) arasında yaşanan tartışmayı cep telefonuyla kayda alan Şeyma Şahin Eker ile eşi...

MUĞLA'nın Bodrum İlçe Kaymakamı Bilgehan Bayar, iş kıyafetiyle minibüse binen fayans ustası Hasan Duman (38) ile üzeri kirli olduğu gerekçesiyle oturmasına izin vermeyen ve inmesini isteyen şoför Sait Demir (62) arasında yaşanan tartışmayı cep telefonuyla kayda alan Şeyma Şahin Eker ile eşi Bekir Eker'i makamında ağırlayıp, cesareti nedeniyle kutladı.

Bodrum'da 6 Aralık günü saat 20.00 sıralarında işten çıkan Hasan Duman Otogar'dan Yalıkavak yönüne giden minibüse bindi. Şoför Sait Demir, Duman'a elbiselerinin kirli olduğunu ve koltuğa oturamayacağını söyleyince tartışma çıktı. O anlar minibüste bulunan Şeyma Şahin Eker tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde minibüs şoförünün görüntüyü çeken Şeyma Şahin Eker'e de çıkıştığı, "Görüntüyü silmezsen ben de gitmem" dediği görüldü.

Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sait Demir'in şoför kartını iptal etti, idari işlem başlattı.

Olayın ardından Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, görüntüyü çeken Şeyma Şahin Eker ve eşi Bekir Eker'i makamında ağırladı. Kaymakamlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz 6 Aralık akşamı kıyafetleri kirli diye minibüsten indirilmek istenen yolcu ile şoför arasında yaşanan diyaloğu görüntüleyen Şeyma Şahin Eker ve eşi Bekir Eker'i Kaymakamımız Bilgehan Bayar makamında misafir etti. Kaymakamımız, göstermiş olduğu cesaret için Şeyma Hanım'a teşekkür etti. Kaymakamız ayrıca, bu tür olayların bur daha tekrarlanmamasını temenni etti" denildi.


Kaymakam, minibüste tepki çeken olayı görüntüleyen Şeyma'yı ağırladı
Kaymakam, minibüste tepki çeken olayı görüntüleyen Şeyma'yı ağırladı
Kaymakam, minibüste tepki çeken olayı görüntüleyen Şeyma'yı ağırladı

Şeyma Şahin, Hasan Duman, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaymakam, minibüste tepki çeken olayı görüntüleyen Şeyma'yı ağırladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim 15:47 Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim
Bebeğini diri diri gömmeye çalıştı! Anne ve anneannenin cezası belli oldu 15:16 Bebeğini diri diri gömmeye çalıştı! Anne ve anneannenin cezası belli oldu Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü 14:07 Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu 12:36 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı 11:55 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor

Son Dakika Haberleri
15:48 Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi
15:46 Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim
15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım
15:32 Hayvanseverlere güzel haber! Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra bitecek
15:31 Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor
15:19 Ecel, yaşlı kadını sokakta buldu! Bir anda fenalaşıp yere yığıldı
15:18 Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı!
15:18 Son Dakika! Erdoğan'ın Siirt mitingindeki bombalı saldırı girişimine yönelik soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı
15:15 Bebeğini diri diri gömmeye çalıştı! Anne ve anneannenin cezası belli oldu
15:05 Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu, Ali Koç'u uyarıp, ''Şampiyonluk için yap'' dedi
Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi         
15:49
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar         
14:58
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı         
12:39
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Erkek öğrenciler kavga etti, kız öğrenciler kayda aldı! Okul bahçesinin savaş alanına döndüğü o anlar kamerada Erkek öğrenciler kavga etti, kız öğrenciler kayda aldı! Okul bahçesinin savaş alanına döndüğü o anlar kamerada         
11:36
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 16:00:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kaymakam, minibüste tepki çeken olayı görüntüleyen Şeyma'yı ağırladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement