Kaymakam, minibüste tepki çeken olayı görüntüleyen Şeyma'yı ağırladı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum İlçe Kaymakamı Bilgehan Bayar, iş kıyafetiyle minibüse binen fayans ustası Hasan Duman (38) ile üzeri kirli olduğu gerekçesiyle oturmasına izin vermeyen ve inmesini isteyen şoför Sait Demir (62) arasında yaşanan tartışmayı cep telefonuyla kayda alan Şeyma Şahin Eker ile eşi Bekir Eker'i makamında ağırlayıp, cesareti nedeniyle kutladı.

Bodrum'da 6 Aralık günü saat 20.00 sıralarında işten çıkan Hasan Duman Otogar'dan Yalıkavak yönüne giden minibüse bindi. Şoför Sait Demir, Duman'a elbiselerinin kirli olduğunu ve koltuğa oturamayacağını söyleyince tartışma çıktı. O anlar minibüste bulunan Şeyma Şahin Eker tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde minibüs şoförünün görüntüyü çeken Şeyma Şahin Eker'e de çıkıştığı, "Görüntüyü silmezsen ben de gitmem" dediği görüldü.

Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sait Demir'in şoför kartını iptal etti, idari işlem başlattı.

Olayın ardından Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, görüntüyü çeken Şeyma Şahin Eker ve eşi Bekir Eker'i makamında ağırladı. Kaymakamlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz 6 Aralık akşamı kıyafetleri kirli diye minibüsten indirilmek istenen yolcu ile şoför arasında yaşanan diyaloğu görüntüleyen Şeyma Şahin Eker ve eşi Bekir Eker'i Kaymakamımız Bilgehan Bayar makamında misafir etti. Kaymakamımız, göstermiş olduğu cesaret için Şeyma Hanım'a teşekkür etti. Kaymakamız ayrıca, bu tür olayların bur daha tekrarlanmamasını temenni etti" denildi.