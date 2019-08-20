Son Dakika Haberleri: Kaymakam Miraç Akbulut trafik uygulamasına katıldı
Son Dakika Yaşam Haber

Kaymakam Miraç Akbulut trafik uygulamasına katıldı

2 saat önce

Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, jandarmanın trafik uygulamasına katılarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaymakam Miraç Akbulut trafik uygulamasına katıldı, System.String[]
Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, jandarmanın trafik uygulamasına katılarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Uygulamada durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut vatandaşların yolculuk boyunca emniyet kemerlerini çıkartmamalarını istedi. Emniyet ve Jandarma ekiplerinin 24 saat boyunca trafik akışını düzenleyerek sürücüleri bilgilendirdiğini belirten Kaymakam Akbulut, herkesin gitmek istedikleri yere sağ sağlim kavuşmaları için son dönemde trafik ekiplerinin adeta seferber olduklarını, ancak bu konuda sürücülerin ve yolcuların da aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini ifade etti. Uygulamada sürücülere çikolata ikram edildi. - KÜTAHYA
Çavdarhisar, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu
Dişini çektirmek için hastaneye giden adam, gözünden oldu! Sınır tanımayan imam, boş vakitlerinde dövüş müsabakası hakemliği yapıyor Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:51:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Miraç Akbulut trafik uygulamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]