Kaymakam Muhammed İkbal Yelek 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yelek, mesajında, kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, şeffaf ve süratli yürütülmesinde önemli rol oynayan muhtarların halk ile devlet kurumları arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Muhtarlığın, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturarak çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir misyonu yerine getirdiğine vurgu yapan Yelek, şunları kaydetti:

"Muhtar, seçilmiş kişi olarak devletin halkla olan en sıcak temas noktasıdır. Bu açıdan vatandaşlarımızın ihtiyaç, sorun ve beklentilerinin yetkili makamlara ulaştırılmasında ve takibinin yapılarak çözüm üretilmesi noktasında demokratik sistemin vazgeçilmez paydaşlarıdır.

Bu önemli misyonları ve fonksiyonları nedeniyledir ki muhtarlarımız, daha da ön plana çıkmış ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak her kademedeki kamu kuruluşlarında daha çok saygı görmekle birlikte bunu hak eden ve talepleri daha özenle değerlendirilen kişiler olmuşlardır. İlçemizde görev yapan tüm köy ve mahalle muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim."