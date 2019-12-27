Kaymakam, muhtarlarla 1 yılı değerlendirdi - Son Dakika
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Kaymakam, muhtarlarla 1 yılı değerlendirdi

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Muhtarlarla yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam, muhtarlarla 1 yılı değerlendirdi, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Muhtarlarla yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.


Yıl sonu muhtarlar toplantısı İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu Başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.


Toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar, Köy ve Mahalle Muhtarları katıldı.


Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Düzenlenen toplantıda ilçe genelinde ve köylerimizde sorun ve sıkıntıların dinlenip, çözümü noktasında neler yapılabileceği üzerine istişareler yaptık. Ayrıca yeni dönemde köylerimize yapılacak çalışmaların belirlenerek planlı bir şekilde yürütülmesi konularını istişare ettik" dedi.


Kaymakam Abbasoğlu toplantı sonunda muhtarlara tek tek söz hakkı vererek istek ve taleplerini dinledi. - KÜTAHYA

Kaymakamlık, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
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