Son Dakika Haberleri: Kaymakam Murat'a Plaket

Kaymakam Murat'a Plaket

1 saat önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'a spor kulüplerine desteği dolayısıyla plaket verildi.

Kaymakam Murat'a Plaket, System.String[]
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'a spor kulüplerine desteği dolayısıyla plaket verildi.

Baskil Şafakspor Kulüp Başkanı Mahmut Hükümoğlu, kulübü ziyaret eden Kaymakam Murat'a plaket ve forma verdi.

Murat'ın gençlerin spora yönlendirilmesi için önemli çalışmalar yaptığına işaret eden Hükümoğlu, "Kaymakam beyin ziyareti gençlerimizi ve bizleri sevindirdi. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:58 Kaynak: AA

Oğuz Cem Murat, Baskil, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener: Mersin'de Yeni Bir İsimle Seçime Gireceğiz İmamoğlu: Öğrencilere Aylık Akbil 50 TL, 25 Yaş Altına Ulaşım Yüzde 40 İndirimli Olacak

Önce Taciz, sonra Tokat! Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada Magandanın Ambulansa Yol Vermeme Çabası Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 12:06:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Murat'a Plaket
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]