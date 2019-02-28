Kaymakam Murat'a Plaket

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'a spor kulüplerine desteği dolayısıyla plaket verildi.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'a spor kulüplerine desteği dolayısıyla plaket verildi.



Baskil Şafakspor Kulüp Başkanı Mahmut Hükümoğlu, kulübü ziyaret eden Kaymakam Murat'a plaket ve forma verdi.



Murat'ın gençlerin spora yönlendirilmesi için önemli çalışmalar yaptığına işaret eden Hükümoğlu, "Kaymakam beyin ziyareti gençlerimizi ve bizleri sevindirdi. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

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