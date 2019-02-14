Son Dakika Haberleri: Kaymakam Murat, Baskil Ziraat Odasını Ziyaret Etti

Kaymakam Murat, Baskil Ziraat Odasını Ziyaret Etti

1 saat önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Ziraat Odası Başkanlığa seçilen Murat Zilayaz'ı ziyaret etti.

Kaymakam Murat, Baskil Ziraat Odasını Ziyaret Etti, System.String[]
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Ziraat Odası Başkanlığa seçilen Murat Zilayaz'ı ziyaret etti.

Kaymakam Murat, ziyaretinde odanın çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Yeni yönetimi kutlayan Murat, "İlçemizin asıl lokomotifi olan Baskil Ziraat Odası inşallah üreticilerimize rehberlik edecektir." dedi.

Zilayaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: AA

Oğuz Cem Murat, Baskil, Güncel
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