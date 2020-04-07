Kaymakam Murat, Berat Kandilini tebrik etti - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Berat Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

Murat mesajında, bilerek ya da bilmeden işlenen hata ve günahlardan tövbe edip, Rabbin rahmet ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısı olduğunu belirtilerek, şunlara yer verildi:

"Yüce Allah'ın sonsuz af ve mağfiretine ulaşma yolunda önemli bir fırsat olan Berat Kandili'ne ulaşmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu duygular içerisinde, ülkemizin, İslam aleminin birlik, dirlik ve selametine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederek; tüm hemşerilerimizin Berat Kandilini kutlar; sevgi ve saygılarımı sunarım."