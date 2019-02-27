Son Dakika Haberleri: Kaymakam Murat, Jandarma Kontrol Noktasını Ziyaret Etti

Kaymakam Murat, Jandarma Kontrol Noktasını Ziyaret Etti

16 dakika önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Elazığ- Malatya kara yolunda bulunan jandarma kontrol noktasına ziyarette bulundu.

Kaymakam Murat, Jandarma Kontrol Noktasını Ziyaret Etti, System.String[]
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Elazığ- Malatya kara yolunda bulunan jandarma kontrol noktasına ziyarette bulundu.

Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol ile kontrol noktasını ziyaret eden Kaymakam Murat, iklim şartlarına rağmen görevlerini yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Murat, ekiplerin vatandaşların barış ve huzuru için kar, kış demeden görevinin başında olduklarını dile getirerek, "Allah yardımcınız olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:16 Kaynak: AA

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