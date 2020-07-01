Kaymakam Murat Kahraman'dan İlçe Milli Eğitim Müdürüne teşekkür belgesi - Son Dakika

Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice'ye teşekkür belgesi verdi.



Kahraman, ilçede koronavirüsle mücadele sürecinde uzaktan eğitimde gösterdiği üstü başarı ve Ankara genelinde ilçeler arasında birinci seçilmesi dolayısıyla Benlice'ye teşekkür belgesi verildi.



Benlice, belgeyi tüm öğretmenler ve okul müdürleri adına aldığını belirterek, "Başarı tüm öğretmenlerimizle özverili bir şekilde koronavirüs sürecinde yerine getirilmiştir. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.