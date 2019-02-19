Son Dakika Haberleri: Kaymakam Murat, Karaali Köyünü Ziyaret Etti

Kaymakam Murat, Karaali Köyünü Ziyaret Etti

51 dakika önce

Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Karaali köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Murat, Karaali Köyünü Ziyaret Etti, System.String[]
Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Karaali köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Murat, Karaali köyünü ziyaretinde köylülerle sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Fırsat buldukça köyleri ziyaret edeceğini kaydeden Murat, "Sorunları yerinde görmek ve çözümler üretmek bakımından bu ziyaretlerimiz önemli. İlgili kurum amirleriyle köydeki vatandaşlarla bir araya geliyoruz. İnşallah sorunları hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız." dedi.

Murat'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Ömer Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:03 Kaynak: AA

Oğuz Cem Murat, Baskil, Elazığ, Karaali, Güncel
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