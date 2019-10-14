Son Dakika Haberleri: Kaymakam Murat köy okulunda inceleme yaptı
Son Dakika Güncel Kaymakam Murat köy okulunda inceleme yaptı

Kaymakam Murat köy okulunda inceleme yaptı

1 saat önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Zeyve köyündeki Şehit Tahsin Gerekli Orta Okulunu ziyaret etti.

Kaymakam Murat köy okulunda inceleme yaptı, System.String[]

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Zeyve köyündeki Şehit Tahsin Gerekli Orta Okulunu ziyaret etti.

Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, İlçe Jandarma Yüzbaşı Komutanı Ali Erol ve İlçe Müftüsü Ömer Aydın ile okulu gezen Murat yaptığı konuşmada, ilçedeki okulların tamamını ziyaret ederek eksiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Daha sonra derslikleri gezen Murat, öğrenci ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Oğuz Cem Murat, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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