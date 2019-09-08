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Kaymakam Murat Kuran kursu inşaatında inceleme yaptı

1 saat önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Kuran kursu inşaatında inceleme yaptı.

Kaymakam Murat Kuran kursu inşaatında inceleme yaptı, System.String[]

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Kuran kursu inşaatında inceleme yaptı.

Beraberinde Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil İlçe Müftüsü Ömer Aydın ve AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsnü Kalkan ile Baskil Yatılı Erkek Kuran Kursu inşaatını gezdi.

Murat yaptığı açıklamada, 70 kişi kapasiteli kursun yapımının hedfeflenen sürede tamamlanacağını işaret ederek, "Yapılan bütün hizmetlerin takipçisi olarak çalışmaları destekliyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun. dedi.

Oğuz Cem Murat, İhsan Akmurat, Kuran-ı Kerim, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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