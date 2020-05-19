Kaymakam Murat'tan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Baskil Kaymakam Oğuz Cem Murat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Murat mesajında, "Türk milletinin tam bağımsızlık ve özgürlük umutlarının büyük bir azim ve mücadeleye dönüştüğü ve kahraman ecdadımızın toprağımızı, milletimizi ve medeniyetimizi korumak için verdiği şanlı kurtuluş mücadelesinin ilk adımının üzerinden tam 101 yıl geçti." ifadelerini kullandı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andığını dile getiren Murat, 101. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını kaydetti.