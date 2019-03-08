Son Dakika Haberleri: Kaymakam Murat'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Kaymakam Murat'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

40 dakika önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Murat'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı, System.String[]
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Murat mesajında, kadınların toplumda vazgeçilmez bir önem taşıdığını belirtti.

Kadınların toplumun en özverili, çalışkan ve üretken bireyleri olduğuna işaret eden Murat, şunları kaydetti:

"Kadınlar yeri geldiğinde cephede savaşmış, yeri geldiğinde cephe gerisinde destek olmuşlardır. Bizim örf ve adetlerimize göre yuvanın gerçek sahibi olan kadınlarımız ailenin ve doğal olarak da toplumun temel direğidir. Kadınlarımızın iyi şartlara kavuşması demek, toplumun çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşması anlamına gelmektedir. Güçlü omuzlarında Türkiye'yi yükseltecek kadınlarımızın gününü en samimi duygularımla kutluyorum. Kadınlar için önemli olan bu günün yılın bir günüyle sınırlı kalmaması dileğiyle kadına şiddetin olmadığı, saygıda kusurun edilmediği bir dünyada, açan en güzel çiçekler olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:14 Kaynak: AA

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