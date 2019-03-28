Son Dakika Haberleri: Kaymakam Murat'tan, Başarılı Sporculara Ziyaret

Kaymakam Murat'tan, Başarılı Sporculara Ziyaret

16 dakika önce

Baskil Kaymakam Oğuz Cem Murat, il birincisi olan Baskil Halk Eğitim muay thai takımındaki sporcuları ziyaret etti.

Kaymakam Murat'tan, Başarılı Sporculara Ziyaret, System.String[]
Baskil Kaymakam Oğuz Cem Murat, il birincisi olan Baskil Halk Eğitim muay thai takımındaki sporcuları ziyaret etti.

Kaymakam Murat, Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan muay thai takımının antrenmanlarını izledi, sporcularla sohbet etti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen, "Saygıdeğer kaymakamınız ziyareti bizleri onurlandırdı. Sporcularımız için büyük bir moral oldu. Desteklerinden dolayı Kaymakam Murat'a teşekkür ederiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:47 Kaynak: AA

Oğuz Cem Murat, Baskil, Güncel
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