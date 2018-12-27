Son Dakika Haberleri: Kaymakam Murat'tan Dernek Ziyareti

Kaymakam Murat'tan Dernek Ziyareti

14 dakika önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Kaymakam Murat'tan Dernek Ziyareti, System.String[]
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Kaymakam Murat, derneği ziyaretinde muhtarlar ile sohbet etti.

Derneği ziyaret ederek köylerdeki sorunları görüştüklerini ifade eden Murat, "Kış şartları ile ilgili talepleri, çözümleri değerlendirdik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:32 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü

AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 16:46:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Murat'tan Dernek Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]