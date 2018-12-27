Kaymakam Murat'tan Dernek Ziyareti

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.



Kaymakam Murat, derneği ziyaretinde muhtarlar ile sohbet etti.



Derneği ziyaret ederek köylerdeki sorunları görüştüklerini ifade eden Murat, "Kış şartları ile ilgili talepleri, çözümleri değerlendirdik." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi

Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü

AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek

Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim