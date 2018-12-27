Kaymakam Murat'tan Dernek Ziyareti
14 dakika önce
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.
Kaymakam Murat, derneği ziyaretinde muhtarlar ile sohbet etti.
Derneği ziyaret ederek köylerdeki sorunları görüştüklerini ifade eden Murat, "Kış şartları ile ilgili talepleri, çözümleri değerlendirdik." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:32 Kaynak: AA
Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi
Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü
AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek
Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim