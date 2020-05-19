Kaymakam Murat'tan Kadir Gecesi mesajı - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kaymakam Murat mesajında, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı 11 ayın sultanı ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesine kavuşmanın heyecanı ve sevincini yaşadıklarını bildirdi.

Murat, bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni en içten dilekleriyle tebrik ettiğini ifade ederek, bu mübarek gecenin ülkeye ve tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlikler getirmesini temenni etti.