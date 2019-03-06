Son Dakika Haberleri: Kaymakam Murat'tan Kurumlara Ziyaret

Kaymakam Murat'tan Kurumlara Ziyaret

1 saat önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Hükümet Konağında bulunan kurumları ziyaret etti.

Kaymakam Murat'tan Kurumlara Ziyaret, System.String[]
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Hükümet Konağında bulunan kurumları ziyaret etti.

Kaymakam Murat, Hükümet Konağı içinde bulunan Mal ile Tapu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Özel İdare Müdürlüğünü ziyaret ederek, denetledi.

İlçeye hizmet eden kurumları denetiminden sorumlu olduklarını kaydeden Murat, "Vatandaşlara verilen hizmetlerin aksamaması için ara ara kurumlarımızı, müdürlüklerimizi denetliyoruz. Kurum müdürlerimizin taleplerini dinliyoruz. İlçemizde şuan hizmet noktasında sıkıntı görünmemektedir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:31 Kaynak: AA

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