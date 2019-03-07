Son Dakika Haberleri: Kaymakam Murat'tan Regaip Kandili Mesajı

Kaymakam Murat'tan Regaip Kandili Mesajı

1 saat önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Murat'tan Regaip Kandili Mesajı, System.String[]
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Murat, mesajında 3 aylar diye bilinen çok bereketli maneviyat mevsiminin habercisi olan Regaip Kandili'nin hayatın sonsuzluk okyanusunda buluşmak üzere akıp gittiğini ve geride sadece Allah'ın rızasına uygun iyi ve yararlı amellerin kalacağını bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Murat, "Mübarek üç ayların ve Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine ve din kardeşlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:23 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti

Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi Bankalar Promosyon Ödemeleri İçin Kesenin Ağzını Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 12:58:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Murat'tan Regaip Kandili Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]