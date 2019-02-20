Kaymakam Murat'tan Şehit Sakınç'ın Kabrine Ziyaret

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Hakari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yıldırım düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Enes Sakınç'ın mezarını ziyaret etti.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Hakari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yıldırım düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Enes Sakınç'ın mezarını ziyaret etti.



Kaymakam Murat, Baskil ilçesi Aşağı Kuluşağı Mezarlığında bulunan şehit Enes'in mezarı başında yaptığı açıklamada, vatanperver halkın kahraman evlatlarına dua etmek için şehit Sakınç'ın mezarı başında bulunduklarını ifade ederek, "Şehitlerimizin ailelerini ve kabirlerini elimizden geldiği kadar ziyaret ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim." dedi.



Kaymakam Murat'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Aşağı Kuluşağı köyü muhtarı Nevzat Hatipoğlu da eşlik etti.

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