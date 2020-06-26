Kaymakam Murat, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 27-28 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.



Kaymakam Murat, Türkiye'yi güçlü ve sağlam bir geleceğe gençlerin taşıyacağını belirtti.

Murat, "Eğer medeniyet yarışında hep önde olmak istiyorsak gençlerimizin maddi ve manevi olarak eğitimine ve yetişmesine çok önem vermeliyiz. Bu kapsamda 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'ye girecek bütün öğrencilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Allah sınava girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı versin." dedi.