Kaymakam Mustafa Özarslan Çocuklarla Seksek Oynadı

Kadıköy Kaymakamlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi, Caferağa Spor Salonu'nda muhteşem bir coşkuyla başladı.

Kadıköy Kaymakamlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi, Caferağa Spor Salonu'nda muhteşem bir coşkuyla başladı. Oyunların açılışını yapan Kaymakam Dr. Mustafa Özarslan, mendil kapmaca oyununda mendil tuttu, çocuklarla seksek oynadı.



Kadıköy Kaymakamlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak ve yeniden popüler hale getirmek için anlamlı bir işbirliğini hayata geçirdi. İki kurumun işbirliğiyle başlatılan ve Türkiye'nin birçok bölgesine kısa sürede yayılması beklenen Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi, Kadıköy Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde Caferağa Spor Salonu'ndaki muhteşem şölenle start aldı. Açılış törenine Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. Hakan Kazancı, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Arslan ile yüzlerce öğrenci, beden eğitimi öğretmenleri başta olmak üzere eğitimciler ve öğrenci veliler katıldı. Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.



Kadıköy'deki onlarca okuldan gelerek lige katılan öğrencilere ve davetlilere hitap eden Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, "Ben arkadaşlarımı dersin içinde, o dersliklerde, kapalı ortamlarda değil, sokaklarda, mahallemde ve okulun bahçesinde buldum. Onun için bu ligi başlatıyoruz. Burada da bu çocuklarımız, bu en coşkulu ve hayatlarının en güzel yıllarında burada oynarken dostluklar edinecekler, arkadaşlık kuracaklar. Yalnızca kapalı ders ortamında ders çalışarak, öğretmeni dinleyerek, kapalı odasında test çözerken o yaşadıklarından ziyade, şu anda belki bizi dinlemiyorlar ama arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar. Oyunlarını oynarken de bu duyguları zirveye çıkacak" diye konuştu.



Salondakilere seslenen Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu ise, "İnşallah bu ligi çocuk sevinçleriyle, güzel oyunlar oynayarak başlatıyoruz. Tabi ki işin içine rekabet de olacak, sonunda bir şampiyonunuz olacak ama bizim için hepiniz şampiyonsunuz. Hepinizi gözlerinizden öpüyor ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, mendil kapmaca oyunun açılışında ilk mendili tutarak oyunların startını verdi. Kaymakam Özarslan'ın elindeki mendili alan küçük yarışmacılar, rakiplerine yakalanmadan karşı alana geçmeye çalıştı. Daha sonra Kaymakam Özarslan ve protokol üyeleri, seksek oyununa katıldı. Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu'nun protokol üyelerine plaket takdiminin ardından coşkulu tören sona erdi.



Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nin açılışını İHA'ya değerlendiren Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan şu açıklamalarda bulundu: "Maalesef modernite nedeniyle veya teknolojilerin yoğun bir şekilde çocuklara erişiminin sağlanması nedeniyle çocuklarımız maalesef dedelerinin, ninelerinin, anne babalarının oynadıkları oyunları bırakın oynamayı, bilmeyi de neredeyse unuttular. Dolayısıyla biz bunları doğal, tabi ortamlarında öğrenemedikleri, yani sokaklarda oynayamadıkları oyunları okul bahçelerinde ve spor salonlarında düzenleyerek bir lig oluşturuyoruz. 32 ilkokul bu lige katılıyor. 23 Nisan'da ligi tamamlayacağız. Yaklaşık bin 500 çocuğumuz bu lige katılıyor. Bizim amacımız çocukları yalnızca eğitimin akademik başarısından ve kapalı, dört duvarlı yerlerden ziyade çocuklarımızın sosyalleşmelerini, etkileşim içinde olmalarını, o sosyal öğrenmeyi, bir grup olarak öğrenmeyi temin etmek. Yaradılışlarında olan bu duyguyu ortaya çıkarmaları için imkan sağlamak. Biz de Kadıköy Kaymakamlığı olarak Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile bir işbirliği yaptık. Bu işbirliğinin başlangıcı bu açılış. Ben federasyon başkanı Mehmet Mutlu'ya ve emeği geçen herkese, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müze, beden eğitimi öğretmenlerimize, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'müzün yetkililerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum burada bu çocuklarımız arkadaşlıklar oluşturacaklar. Çocukluktaki o neşe ve mutluluğu bulma imkanı sağlayacağız ve bütünleşmelerini, kaynaşmalarını temin edeceğiz. Amacımız bu. Bütün emeği geçenlere teşekkür ederim."



İHA'ya konuşan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu ise şunları söyledi;"Kadıköy Geleneksel Çocuk Oyunlar Ligi'ni başlatıyoruz. Bugün 614 sporcumuz var. Bu tip etkinlikler yavaş yavaş oluyor. Geleneksel oyunlarımız hiç gündemde değildi ama biz bunu 2010'dan itibaren gündeme tekrar taşıdık ve çığ gibi büyümeye devam ediyor. Çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Biz çok mutluyuz, çocuklar da mutlu. Anne babalar da tribünde ve onlar da mutlu. Çocuklarımız inşallah kazasız belasız bir lig bitirirler, sonunda kupa ve madalya töreninde onları tekrar bu mutluluk içinde görmüş oluruz. Şu anda 44 okul var. Üç branşı oynatıyoruz, mendil kapmaca, seksek ve yakan top; bu üç oyunumuzla ligi başlatıyoruz. Sadece Kadıköy değil tabi ki, Üsküdar başlayacak. Mardin, Şırnak, Antalya ve İzmir, Türkiye'nin birçok ilinde bu oyunları başlatacağız. İnşallah Türkiye Şampiyonamızı da güzel bir ilde yaparız ve arzu ettiğimiz şekilde tamamlanır." - İSTANBUL

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