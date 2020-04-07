Kaymakam Mutlu AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Mutlu, yayımladığı mesajında, Kurtuluş Savaşı ile ilgili gelişmelerin günü gününe halka duyurulmasında ve yurttaşların desteğinin sağlanmasında etkin rol oynayan AA'nın, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Haber iletme ve halkı aydınlatma yönündeki hizmetleriyle Türk basınının güven duyulan kurumlarından biri olan AA'nın hizmetlerini, kuruluş ilke ve amaçlarından, doğru ve nesnel habercilik anlayışından ödün vermeden sürdüreceğine inandığını kaydeden Mutlu, "Türk basınının seçkin kurumlarından Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu, Araban ilçesinde serbest haberci olarak görev yapan Mahmut Bazlama'yı da bürosunda ziyaret etti.