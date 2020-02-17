Kaymakam Mutlu Almalı'dan vatandaşa yardım eden polislere tebrik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Mutlu Almalı'dan vatandaşa yardım eden polislere tebrik - Son Dakika

Kaymakam Mutlu Almalı'dan vatandaşa yardım eden polislere tebrik

7 saat önce

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, aküsü biten araç sürücüsüne yardım eden polis memurlarını tebrik etti.

Kaymakam Mutlu Almalı'dan vatandaşa yardım eden polislere tebrik, System.String[]

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, aküsü biten araç sürücüsüne yardım eden polis memurlarını tebrik etti.

Düziçi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro memurları İsmail Şahin ve Şaban Karaoğlan, rutin devriye görevindeyken Fethi Çiller isimli vatandaşın yolda kalan aracı için isteğine duyarsız kalmayıp polis otosundaki aküyle takviye edilerek çalıştırıldı.

Olayı öğrenen Kaymakam Almalı, İlçe emniyet müdürlüğüne gelerek İsmail Şahin ve Şaban Karaoğlan'ı tebrik etti.

İsmail Şahin, Düziçi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:36 Kaynak: AA
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