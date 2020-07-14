Kaymakam Mutlu'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

Kaymakam Mutlu'dan 15 Temmuz Mesajı

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

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Gaziantep'in Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, mesajında "Binlerce yıllık tarihinde sayısız savaşları, felaketleri ve zor dönemleri geride bırakan Türk milletinin, son olarak 15 Temmuz 2016 günü FETÖ'ye bağlı vatan hainlerinin darbe teşebbüsüne şahit olmuştur. Bundan 4 yıl önce devletimize ve milletimize karşı başlatılan menfur darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır" ifadelerini kullandı.


15 Temmuz'da bayrağın ilelebet daha yükseklerde dalgalanacağının gösterildiğini ifade eden Mutlu'nun mesajında, "Çanakkale ve Kurutuluş Savaşı'nda bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil ya istiklal ya ölüm diyerek cephelere koşan imanlı ve inançlı insanları olduğunu tüm dünyaya gösteren milletimiz, 15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere, helikopter ve uçaklardan atılan mermilere göğsünü siper ederek, istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacağını ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracağını bir kez daha göstermiştir. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. 15 Temmuz da Türk Milleti'nin varlığına, istikbaline ve inançlarına darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ederek gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anarken, vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkan aziz Milletimizi saygıyla selamlıyorum" denildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Mutlu'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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