Kaymakam Mutlu'dan 2. faz sosyal yardım açıklaması - Son Dakika

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 2. faz sosyal yardımların yapılacağını belirtti.

Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 2. faz sosyal yardım programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardıma işaret etti.

Kaymakam Mutlu, "Değerli Arabanlılar, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından hali hazırda yardım alan ve ilk etapta dağıtılan 1000 lira yardımı almayan kişilere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 1000 lira yardım yapılacak. Yardım almak için başvuru yapılmasına gerek yok. Evlerde hak sahiplerine teslim edilecek." ifadelerini kullandı.