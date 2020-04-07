Kaymakam Mutlu'dan gençlere çağrı - Son Dakika

Araban KaymakamıAbdulhamit Mutlu, 20 yaş altındaki gençlere "evde kal" çağrısı yaptı.

Mutlu, yazılı açıklamasında, 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı konusunda ilçede ciddiyetsizliği söz konusu olduğunu dile getirdi.

O yüzden gençlere "evde kal" çağrısı yapan Mutlu, "Yarın sabahtan itibaren istisnasız herkese cezai işlem uygulanacaktır. Mağduriyet yaşamamanız için duyarlı davranmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.