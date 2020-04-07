Kaymakam Mutlu'dan gençlere çağrı - Son Dakika

Kaymakam Mutlu'dan gençlere çağrı
6 saat önce
Araban KaymakamıAbdulhamit Mutlu, 20 yaş altındaki gençlere "evde kal" çağrısı yaptı.
Araban KaymakamıAbdulhamit Mutlu, 20 yaş altındaki gençlere "evde kal" çağrısı yaptı.
Mutlu, yazılı açıklamasında, 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı konusunda ilçede ciddiyetsizliği söz konusu olduğunu dile getirdi.
O yüzden gençlere "evde kal" çağrısı yapan Mutlu, "Yarın sabahtan itibaren istisnasız herkese cezai işlem uygulanacaktır. Mağduriyet yaşamamanız için duyarlı davranmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:36 Kaynak: AA
Son Dakika 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi