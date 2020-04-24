Kaymakam Mutlu'dan Ramazan ayı mesajı - Son Dakika
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Kaymakam Mutlu'dan Ramazan ayı mesajı

6 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Mutlu'dan Ramazan ayı mesajı, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Kaymakam Mutlu mesajında, "İlahi rahmetle beraber zorlu günlerinde geride kalacağına inandığımız mübarek Ramazan ayının, Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Ramazan ayı ve oruç ibadeti, sadece uhrevi hayata yönelik bir yatırım değildir. Bu mübarek ay geleneksel zenginliğiyle kültür hayatımıza, insani ilişkiler özelinde de gündelik hayatımıza olumlu birçok katkı sunmaktadır. Dahası Ramazan ayı ve oruç, nizamdır, intizamdır, sabır mektebidir. İnsanın kendi kendini disipline etmesidir, iç dünyasını gözden geçirmesidir. Ramazan ayı kalplerin her türlü kir ve pastan arındırılarak temizlenmesidir, cilalanmasıdır. Bu mübarek ay, sabr-ı cemili öğrendiğimiz gibi tüm Dünya'da yaşanan Korona salgınına da sabrederek el birliği ile bu süreçten başarı ile çıkacağımızın inancıdır. Bu ayın hem dini hem de sosyal yaşam açısından diğer aylara göre çok daha büyük bir önemi vardır. Bu aya ulvi bir nitelik kazandıran faktörlerin başında, ebedi kurtuluşun anahtarı olan Kur'an-ı Kerim gelmektedir. Bu vesile ile Korona virüs salgınının sona ermesi için bol bol dua edip, bilim adamlarımıza, sağlıkçılarımıza, güvenlik güçlerimize ve bizlerin evde güvenli-sağlıklı olması için gayret eden herkese de Rabbimizden kolaylık, yardım dilemeliyiz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, bu ay içerisinde indirilmiş ve insanlığın önünde yine insani değerlerle örülü yepyeni bir ufuk açmıştır, ebedi saadeti ve kurtuluşa giden yolu göstermiştir. Bunun yanında 'Bin aydan daha hayırlı' olan mübarek Kadir Gecesi de, yine bu kutlu zaman diliminin içerisindedir. Ramazan ayının manevi değeri işte bu yüzden yücedir, bu yüzden özeldir. Dolayısıyla ibadetlerimizi yerine getirirken dualarımızı da eksik etmemeliyiz. Bu ayın feyzi ve bereketiyle gönül inceliğine kavuşan müminler, ahlaki ve insani hasletlere daha bir sıkı bağlanırlar. Ramazan ayında kalpler yumuşar, sevgi ve muhabbet doyumsuz bir hal alır. İlaveten Ramazan ayı bir mekteptir; tok olanlara açın halinden anlamayı ve gün gelir altının bile gümüşe muhtaç olabileceğini öğretir. Oruç ibadetiyle iradeleri güçlendirir, iftar ve sahur vakitleriyle zamanı disipline ettirir. İnananları paylaşmaya, yardımlaşmaya ve dayanışmaya sevk eden Ramazan ayı, nihayetinde bayram coşkusu ve sevinciyle bizlere kucaklamayı ve kucaklaşmayı öğretir. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş fırsatı olan mübarek Ramazan ayına hamdolsun bir kez daha eriştik. Cenab-ı Hak, bizleri bu rahmet ikliminin feyzinden ve bereketinden nasiplenenlerden eylesin. Yüce Allah, tutacağımız oruçlarımızı dergah-ı izzetinde kabul, dualarımızı, hayır ve hasenatımızı makbul eylesin. Mevla, bu mukaddes zaman dilimini, zorda ve darda olan tüm din kardeşlerimiz için inşirah kapısı, ümmetin selameti için de vesile kılsın inşallah. Arabanlı hemşehrilerimiz başta olmak üzere, tüm İslam Alemi'nin mübarek Ramazan ayını yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:29 Kaynak: İHA

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