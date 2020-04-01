Kaymakam Mutlu'dan sağlık çalışanlarına ziyaret - Son Dakika

Araban Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, ilçedeki yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadelede görev alan kurumları ziyaret etti.

Mutlu, yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle riskli görevler alan görevlilere moral ve motivasyon ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda Araban Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık personeliyle buluştuğunu anlatan Mutlu, buluşmada çalışanlara kavurma, pilav ve baklava ikramına bulunulduğunu kaydetti.

Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Tay'dan çalışamlar hakkında bilgi alan Kaymakam Mutlu, ayrıca İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki personelle de buluşup ikramlarda bulundu.