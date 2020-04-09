Kaymakam Mutlu'dan ücretsiz maske açıklaması - Son Dakika

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 20-65 yaş arasındaki tüm vatandaşlar için ücretsiz maske verileceğini belirtti.

Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların tek seferlik değil, her hafta 1 paket maske alma hakkı bulunduğuna işaret etti.

Mutlu, "Başvurunuzu lütfen yapınız. Ayrıca ilçemizde gıda kolisi dağıtımlarında her aileye maske ve dezenfektan dağıtımı yapılıyor. 20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımızın ücretsiz maske başvurularını e-devlet kapısı üzerinden yapmalarına imkan tanıyan hizmet açıldı. Hizmet bağlantısı: https://basvuru.turkiye.gov.tr/ #DijitalTR." ifadelerini kullandı.