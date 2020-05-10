Kaymakam Mutlu, şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Arabanlı şehit annelerini ziyaret etti.

Mutlu, hakim Yasin Kök, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ile ilçedeki 8 şehit annesini ziyaret etti.

Mutlu ve beraberindekiler şehit annelerine çiçek ve hediyeler vererek Anneler Günlerini kutladı.

Kaymakam Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit aileleriyle en kısa zamanda daha sağlıklı günlerde buluşmak istediklerini söyledi.

Onların ellerini öpmek istediklerini ancak pandemi nedeniyle sadece hal hatır sormakla yetinmek zorunda kaldıklarını anlatan Mutlu, salgından sonra yeniden şehit aileleriyle bir araya gelmeyi arzuladıklarını kaydetti.

Aileler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.