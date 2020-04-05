Kaymakam Mutlu uygulama noktalarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Kaymakam Mutlu uygulama noktalarında incelemelerde bulundu
6 saat önce
Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, trafik uygulama noktalarını ziyaret edip incelemelerde bulundu.
Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, trafik uygulama noktalarını ziyaret edip incelemelerde bulundu.
Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçenin kuzeyinde geçen Gaziantep- Adıyaman karayolu üzerindeki uygulama noktasını ziyaret etti. Jandarma ve polis ekiplerini ziyaret eden Mutlu, uygulama noktalarında görev yapan personele tatlı ikram etti. Mutlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak yoğun çalışmalarından dolayı polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:47 Kaynak: İHA
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