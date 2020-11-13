Kaymakam Mutlu ve Başkan Doğru'dan vatandaşlara Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, vatandaşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Mutlu ve Doğru, ilçede Kovid-19 vaka ve temaslısının arttığını ifade ederek, uyarılar yaptı.

Araban Kaymakamlığı ve Belediyesinin Kovid-19'a karşı başarılı bir mücadele vermek için çalıştığını kaydeden Mutlu ve Doğru, "Çevre il, ilçe ve köylerden insanların ilçe merkezi ve kırsal mahallelere gelip aile ziyaretleri ile gizlice yapılan düğün ve taziyelere katılmaları sonucunda virüsün ilçede yayılmasına neden olundu. Mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayın, çevre il, ilçe ve köylerden gelen misafirleri kabul etmeyin ve sizler de hiçbir şekilde aile fertlerinin dışında kimseye misafirliğe gitmeyin." ifadesini kullandı.