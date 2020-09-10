Kaymakam Mutlu YKS'de başarı gösteren öğrencileri kabul etti - Son Dakika

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, İlçe Halk Kütüphanesinde ders çalışarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan ve başarı gösteren 15 öğrenciyi makamında kabul ederek kol saati hediye etti.

Mutlu, kabulü sırasında öğrencilerle bir süre sohbet etti, üniversite yıllarını anlattı.

Kaymakam Mutlu, sınava hazırlandıkları sırada her hafta ziyaret ettiği öğrencilerin başarısını görmekten duyduğu mutluluğu belirtti.

Öğrenciler de ilgisi ve desteği için Mutlu'ya teşekkür etti.