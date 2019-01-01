Kaymakam Narinoğlu'nun Yeni Yıl Mesaisi

Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, yeni yıl dolayısıyla kentte görev yapan emniyet görevlilerini ziyaret etti.

Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, yeni yıl dolayısıyla kentte görev yapan emniyet görevlilerini ziyaret etti.



Polis kontrol noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, yeni yılını kutlayan Narinoğlu, güvenlik güçlerinin ilçenin huzuru ve güvenliği için 24 saat çalıştığını söyledi.





Emniyet teşkilatının, güven duygusunun yerleşik hal almasında büyük bir rol oynadığını ifade eden Narinoğlu, şöyle konuştu:



"Bu görevlerini, bundan sonra da milletinden aldığı güç ve destekle, başarıyla yerine getireceklerine içtenlikle inanıyorum. Başarılı çalışmalarının her zaman artarak devam etmesini diliyorum. Zor ve zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarımızın ve jandarmamızın yeni yılını kutluyor, bir ömür boyu aile bireyleriyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler temenni ediyorum."



Kaymakam Narinoğlu'na, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, Karamürsel Polis Derneği Başkanı Murat Sağır da eşlik etti.



Uygulama yapıldı



Karamürsel'de yeni yılın huzur ve güven ortamında geçmesi için polis ve jandarma gece boyu görev yaptı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için sabah saatlerine kadar asayiş ve trafik uygulaması yaptı.



Kent genelinde yapılan uygulama kapsamında 800 kişinin Genel Bilgi Genel Bilgi Tarama (GBT) taraması yapılırken, 500 araç ve 30 iş yeri denetlendi.



Sabaha kadar süren uygulamalarda suç ve suç unsuruna rastlanmadı.

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