Son Dakika Haberleri: Kaymakam Nasır, Alacabel Tünel İnşaatını Gezdi

Kaymakam Nasır, Alacabel Tünel İnşaatını Gezdi

1 saat önce

Antalya'da, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İç Anadolu'yu Akdeniz bölgesine bağlayacak Alacabel tünel inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Nasır, Alacabel Tünel İnşaatını Gezdi, System.String[]
Antalya'da, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İç Anadolu'yu Akdeniz bölgesine bağlayacak Alacabel tünel inşaatında incelemelerde bulundu.

Alacabel tünelindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Nasır, Akseki-Seydişyehir karayolu Alacabel mevkisinde kış aylarında etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar meydana geldiğini söyledi.


Tünel tamamlandığında rampa ve virajların ortadan kalkacağını belirten Nasır, "Hem yol kısalacak hem de vatandaşların kış aylarında yaşadığı trafik çilesini sona erdirecek. Daha güvenli şekilde yolculuk yapılacak." dedi.

Ağustos ayında duran çalışmalara yeniden başlandığını ifade eden Nasır, "Tünel inşaatı çift tüp olarak kazı çalışmaları yaklaşık 7 bin 300 metreyi buldu. Allah yardımcıları olsun. İnşallah çalışmalar bittiğinde halkımızın, ülkemizin hizmetine girecek." diye konuştu.

Ziyarette Nasır'a, İbradı Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Gündoğmuş Kaymakamı Murat Ekinci, Akseki Cumhuriyet Savcısı İsmail Erbuğa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mete Barakazi, emniyet ve jandarma yetkilileri de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:24 Kaynak: AA

Muhammed Emin, Antalya, İç Anadolu, Akseki, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Ölü Bulunan Evsiz Vatandaşın Cebinden Çıkan 2 Lira 10 Kuruş Yürekleri Dağladı 1 Nisan'da Taburcu Olması Beklenen Deniz Baykal Antalya'ya Dönecek

Kendisini Ölümle Tehdit Eden Oğlunu Bacağından Vurdu Meteorolojiden Vatandaşlara Kritik Uyarı! Kar Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 21:06:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Nasır, Alacabel Tünel İnşaatını Gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]