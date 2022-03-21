Kaymakam Nayman ve Başkan Özdemir'den huzurevi ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Nayman ve Başkan Özdemir'den huzurevi ziyareti

21.03.2022 15:40
Kaymakam Nayman ve Başkan Özdemir'den huzurevi ziyareti

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Nayman ve Başkan Özdemir, ziyaretlerinde huzurevi sakinleri ile tek tek sohbet etti.

Yaşlıların hizmetinde olduklarını vurgulayan Nayman, "Gerek sizlerin ihtiyaçlarının karşılanması, gerek sorunlarınızla ilgilenmesi için Kaymakamlığımız ve tüm resmi kurumlar siz değerli büyüklerimizin hizmetindeyiz. Bize düşen her zaman sizlere gerekli saygıyı, hürmeti ve vefayı göstermektir. Yaşamış olduğunuz yıl itibarı ile bizden tecrübelisiniz. Tüm yaşları büyük, gönülleri genç büyüklerimin haftalarını kutluyor, sağlık ve afiyet diliyorum." dedi.

Özdemir de huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftası'nı kutlayarak, "Engin tecrübeleriyle topluma yol gösteren değerli büyüklerimiz ile birlikte olmak bizleri her zaman mutlu etmekte. Yaşlılarımız dünle bugün arasındaki köprümüz. Değerli büyüklerimizin yaşam tecrübeleri bizler için her zaman yol göstericidir. Büyüklerimize gereken değeri vermek, ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmette kusur etmemek en önemli görevlerimiz arasındadır. Büyüklerimizle bir arada olarak onlarla sohbet edip hayır dualarını almak bizlere güç veriyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir büyüklerimizle görüşememiştik. İnşallah bundan sonraki süreçte kıymetli büyüklerimizi daha sık ziyaret etme imkanı bulacağız. Tüm büyüklerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

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Rehabilitasyon Merkezi, Sebahattin Özdemir, Huzurevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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